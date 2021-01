Fortunas Flügelspieler : Ausleihe von Jean Zimmer nach Kaiserslautern ist perfekt

Update Kaiserslautern/Düsseldorf Nun ist es auch offiziell fix: Jean Zimmer wechselt bis zum Saisonende von Fortuna zum 1. FC Kaiserslautern. Bei den „Roten Teufeln“ soll er Spielpraxis sammeln und wieder in Form kommen. Im Kader von Uwe Rösler hatte er zuletzt keinen Platz mehr.

Fortuna hat demnach früh Interesse signalisiert, dem 27-Jährigen beim Versuch, wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, keine Steine in den Weg zu legen. Ende der Saison soll es dann eine Bestandsaufnahme geben. Eine Weiterbeschäftigung in der Pfalz ist derzeit überhaupt kein Thema.

„Spielpraxis ist in der jetzigen Situation auf jeden Fall das Beste“, sagte sein Berater Dirk Pietroschinsky von der Agentur ISMG (betreut auch „Toni“ Pledl), auf Anfrage unserer Redaktion. Die wird er nun bei seinem „Herzensverein“ bekommen. Zimmer ist in Bad Dürkheim etwas 40 Kilometer vom Betzenberg entfernt geboren, stand als Jugendlicher selbst im Fan-Block. Nun will er helfen, den Klub vor einem sportlichen Abstieg zu bewahren. Der FCK kämpft um den Klassenerhalt in der 3. Liga.