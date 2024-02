Rückkehr zum Ligaalltag Diese beiden Serien will Fortuna am Sonntag in Paderborn brechen

Der Blick in die jüngste Vergangenheit verheißt nichts Gutes. Das Elfmeterdrama auf St. Pauli und den furiosen Einzug ins Halbfinale am Dienstag einmal ausgeklammert, hat Fortuna in dieser Saison drei DFB-Pokal-Spiele absolviert: in Illertissen, in Unterhaching und in Magdeburg. Und nach jeder dieser drei Partien hat sie das folgende Zweitliga-Duell verloren: erst gegen Paderborn, dann gegen Wiesbaden und zwei Wochen vor Weihnachten gegen Kiel.