Fans sauer wegen Corona-Schutzmaßnahmen : Was organisatorisch beim letzten Heimspiel alles schief lief

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Paderborn aussehen

Exklusiv Düsseldorf Beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg ist es gleich zu einer Reihe von organisatorischen Pannen gekommen. Was alles schief gelaufen ist. Wie Fortuna verhindern will, dass sich die Szenen am Samstag gegen den SC Paderborn in der Arena wiederholen.