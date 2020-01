Laktattest bei Fortuna : Beim Laufen ist Kevin Stöger schon ganz der Alte

Ein Lauftrio wie ein Uhrwerk: Rückkehrer Kevin Stöger wird beim Laktattest von Kaan Ayhan (links) und Jean Zimmer eingerahmt. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Mit einem Laktattest ist Fortuna in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet. In das Comeback von Regisseur Kevin Stöger setzen die Kollegen große Hoffnungen, wollen ihm aber keinen Druck machen.

Natürlich war der erste Auftritt des neuen Angreifers Steven Skrzybski das Thema das Tages. Doch beinahe ebenso viel Aufmerksamkeit wie die Leihgabe des FC Schalke 04 erhielt beim Trainingsstart Fortunas im neuen Jahr ein Profi, der schon seit anderthalb Jahren im Kader steht. „Kevin Stöger ist ja auch fast wie ein neuer Spieler für uns“, sagt Trainer Friedhelm Funkel lächelnd. „Er war nach seinem Kreuzbandriss acht Monate nicht dabei, und wir freuen uns sehr, dass er zurück ist.“

Info Lewis Baker fehlt beim Laktattest Foto: dpa/David Inderlied Abwesend Lewis Baker, Leihgabe des FC Chelsea, hatte sich kurzfristig krank abgemeldet. Vorgeschichte Beim letzten Training des alten Jahres hatte Baker unentschuldigt gefehlt. Gut möglich, dass die Ausleihe des bislang enttäuschenden Briten vorzeitig beendet wird.

Stöger selbst freut sich ebenfalls. Das ist ihm in jeder Faser anzumerken, als er beim Laktattest in der Leichtathletikhalle des Arena-Sportparks seine Runden dreht. In Kaan Ayhan und Jean Zimmer hat der Österreicher bestimmt keine einfache Laufgruppe erwischt, sind die beiden doch für ihre Ausdauer bekannt. Doch Stöger ist heiß, und so bleibt er noch mehrere Runden lang auf der Bahn, nachdem der türkische Nationalspieler und der Flügelflitzer aus der Pfalz ihr Tagwerk längst beendet haben.

Das Knie hält – das ist die wichtigste Nachricht, doch darüber hinaus wirkt der 26-Jährige so fit, als habe er nie eine Pause eingelegt. „Ich denke auch, dass Kevin nicht so viel Anlaufzeit benötigt, wie es bei einem großen, schweren Spieler nach einer ähnlichen Verletzung wäre“, meint Funkel. „Er ist leicht und schnell, auch gedanklich schnell, und er muss sich im Gegensatz zu einem wirklich neuen Spieler nicht erst akklimatisieren, weil er alles bei uns kennt.“

Foto: Christof Wolff 37 Bilder Fortuna läutet Rückrunden-Vorbereitung mit Laktattest ein.

Auch die Kollegen freuen sich über das Comeback des Österreichers. „Wir wissen alle, was für ein feiner Fußballer Kevin ist“, sagt Ayhan, der privat gut mit Stöger befreundet ist. „Ich bin einer der ersten, die von Kevins mutigem Spiel profitieren, ich habe in ihm immer eine Anspielstation. Ich sehe ihn gerne auf dem Platz, aber was ich mir von ihm einfach nur wünsche ist, dass er gesund bleibt.“

Und wenn der Mittelfeld-Regisseur fit ist, kann er die entscheidenden Pässe spielen – das hat er in seiner überragenden Rückrunde der Vorsaison hinlänglich bewiesen, ehe er sich im letzten Saisonspiel gegen Hannover bei einem eigenen Foul so schwer verletzte. Wegen der seitdem fehlenden Spielpraxis bemühen sich die Fortunen, den Ball flach zu halten. „Erwartungen habe ich persönlich erst einmal gar keine an Kevin“, versichert Ayhan. „Ich bin überzeugt von seinen Qualitäten, aber ich werde ihm nicht den Druck machen, dass er jetzt Fortuna retten muss. Wenn er die Zeit bekommt und den Kopf frei hat, wird er uns automatisch helfen.“

So sieht es auch Funkel, der am Freitagvormittag neben Stöger auch die langzeitverletzten Torhüter Michael Rensing und Raphael Wolf begrüßen durfte. Sie alle werden am Samstagfrüh auch in den Flieger steigen, der den Düsseldorfer Tross zunächst nach Malaga bringt, ehe es dann per Bus ins Trainingslager nach Marbella weitergeht. „Beim Laktattest sah Kevin schon sehr, sehr gut aus“, sagt der Cheftrainer. „Jetzt müssen wir schauen, wie er die täglichen Belastungen wegsteckt. Druck auf Kevin gibt es jedenfalls nicht. Wir müssen da alle vernünftig sein, denn er hat lange nicht gespielt. Aber er hat alle Unterstützung, die er braucht, von mir und von der Mannschaft.“

Diese war beim Laktattest trotz der vielen Comebacks nicht ganz komplett. Dabei hatte Nana Ampomahs Abwesenheit einen erfreulichen Hintergrund, denn die Schwester des ghanaischen Angreifers feierte in Spanien ihre Hochzeit – und da bot es sich an, dass Ampomah am Samstag direkt aus den Ferien ins Teamhotel nach Marbella reist. „Das ist doch selbstverständlich, dass man für einen solchen Anlass Sonderurlaub bekommt“, erklärt Familienmensch Funkel. „Aber den Laktattest muss Nana natürlich ebenso nachholen wie Kasim Adams.“