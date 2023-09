Im ausverkauften Volksparkstadion erwartet die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Freitagabend Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer kamen vor Wochenfrist zwar gegen einen weiteren Titelkandidaten, Hannover 96, in der eigenen Arena nicht über ein 1:1 hinaus, zeigten dabei in den zweiten 45 Minuten aber sehr gute Form. Ein echtes Spitzenspiel des deutschen Unterhauses stand also an in Hamburg.