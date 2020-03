Fortuna bei Mainz 05 : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Düsseldorf Nach zwei Nackenschlägen braucht Fortuna beim FSV Mainz 05 dringend ein Erfolgserlebnis. Unsere Reporter haben sich Gedanken gemacht, mit welcher Aufstellung das klappen kann.

Das bittere 3:3 gegen Hertha BSC und das blamable Aus im DFB-Pokal bereitet allen, die es mit Fortuna halten Sorgen. Im Kampf um den Klassenerhalt steht nun ein ganz wichtiges Duell an. Die Düsseldorfer beenden am Sonntag beim FSV Mainz 05 ( 18 Uhr/ Live-Ticker ) den 25. Bundesliga-Spieltag. Nicht mit dabei sind Zack Steffen (Knieprobleme) und Dawid Kownacki (Knie-OP). Kelvin Ofori und Jean Zimmer sind mit Blessuren nach Rheinhessen gereist, sind aber Optionen. Unsere Fortuna-Reporter haben erneut ihre eigenen Ideen, wie Trainer Uwe Rösler aufstellen sollte:

Drei Änderungen gegenüber dem Pokal-Desaster von Völklingen sollten klar sein: Ohne Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann und Valon Berisha geht nichts bei Fortuna. Deshalb müssen alle drei auch im wichtigen Spiel in Mainz am Start sein. Da ein Sechser genug sein muss, wenn man gewinnen will, macht Alfredo Morales Platz für Berisha.