Es steht schon wieder ein Verfolgerduell an in der 2. Fußball-Bundesliga. So war es schon vor der internationalen Pause, als Fortuna den Karlsruher SC erwartete und der Sieger für kurze Zeit an Tabellenführer Hamburger SV vorbei auf den „Platz an der Sonne“ ziehen konnte. Vor rund zwei Wochen war es die Truppe von Trainer Daniel Thioune, die 3:1 gewann, Spitzenreiter für zwei Nächte wurde und schließlich als Vierter in die Pause ging.