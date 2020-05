Fortunas Spiel beim FC Bayern : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Wenn es ein Spiel in der Saison gibt, bei dem Fortuna wirklich völlig ohne Druck aufspielen kann, dann ist es das bei den Bayern. Unsere Fortuna-Reporter haben Ideen, mit welcher Aufstellung eine Überraschung möglich ist.

Frei nach Jürgen Klinsmanns Zitat „Sie kennen unseren Capitano noch nicht" darf Uwe Rösler dem FC Bayern für Samstag ins Stammbuch schreiben: „Sie kennen unseren Ofori noch nicht." Der 18-jährige Ghanaer könnte in der Tat das Überraschungsmoment sein, das Fortuna in der Partie am Samstag unbedingt braucht, wenn sie einen Coup beim deutschen Branchenprimus landen will. Kevin Stöger bekommt dafür eine Regenerationspause – er wird eine Woche später gegen Hoffenheim dringend gebraucht.