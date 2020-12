Nach 3:0 auf St. Pauli : Fortuna hält den Ball flach

Hamburg Nach dem 3:0-Sieg beim FC St. Pauli sind die Düsseldorfer um Bodenhaftung bemüht. Spieler und Trainer weisen auf kritische Phasen in der ersten Hälfte hin, und Torschütze Rouwen Hennings versichert: „Wir hängen das jetzt nicht so hoch.“

Es gab einmal eine Zeit, da war das Millerntor-Stadion ein gefürchtetes Pflaster für Gästemannschaften. Die aktuelle Auswahl des FC St. Pauli ist allerdings weit davon entfernt, ihren Kontrahenten Angst einzuflößen – erst recht, wenn es sich um ein so kompakt und souverän auftretendes Team wie das von Fortuna Düsseldorf handelt. Die Truppe von Trainer Uwe Rösler landete am Sonntag einen auch in der Höhe verdienten 3:0-Sieg auf St. Pauli, den vierten in Folge für den Bundesliga-Absteiger. Von einer Krise, die in der Landeshauptstadt noch vor wenigen Wochen in aller Munde war, ist inzwischen keine Rede mehr.