Fortunas Startelf beim 1. FC Nürnberg : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Meinung Düsseldorf Fortuna will ihren leichten Aufwärtstrend fortsetzen. Allerdings ist der Gegner kein geringerer als der 1. FC Nürnberg. Unsere Reporter haben sich Gedanken gemacht, mit welcher Aufstellung der erste Auswärtssieg der Saison gelingen könnte.

Gianni Costa Niemals ein siegreiches Team wechseln, heißt es. So ganz kann man sich nicht dran halten. Aber fast. Gegen Heidenheim hat Fortuna erstmals in dieser Saison kämpferisch total überzeugt. Dafür sollten die Akteure auch belohnt werden. Und dennoch gibt es kleinere Verschiebungen. Als Innenverteidiger würde ich weiter auf das Duo Klarer/Danso setzen. Danso hatte zwar einen unglücklichen Abgang, aber er machte über weite Strecken neben Klarer einen sicheren Eindruck. Andre Hoffmann hatte 20 Minuten vor dem Ende für Danso übernommen. Danso sollte weiter Spielpraxis bekommen. Für Rösler allerdings ein absolutes Luxusproblem. So stark ist er nicht auf allen Positionen besetzt. Zum Beispiel auf den Außen. Weil Zimmermann und Zimmer sehr gut miteinander harmonieren, würde ich auf sie setzen. Nicht aus sportlicher Überzeugung. Pledl hat einfach auch nicht alles dafür getan, dass er unbedingt drin bleibt.