So würde unser Reporter aufstellen Warum dieser Fortuna-Profi im Sturmzentrum beginnen sollte

An manchen Tagen gibt es wesentlich wichtigere Dinge als den Fußball, und Zweitligist Fortuna durchlebt aktuell wieder einmal genau solche Tage. Am Freitagmittag wurde bekannt, dass Aleks Spengler, der langjährige Kultbetreuer des Klubs, nach langer, schwerer Krankheit am Donnerstag im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Das Tagesgeschäft scheint in solchen Momenten unendlich weit weg zu sein, die Trauer ist groß.