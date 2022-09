60 Jahre Vlatko Glavas : Wenn alte Fortuna-Liebe eines Aufstiegshelden nicht rostet

Die Geburtstagstorte zu Vlatko Glavas‘ Sechzigstem. Foto: Glavas

Bugojno/Düsseldorf Vlatko Glavas trägt die Fortuna immer noch tief in seinem Herzen. 1995 war er einer der entscheidenden Spieler beim Bundesliga-Aufstieg der Düsseldorfer – und jetzt hat er zu Hause in Bosnien seinen 60. Geburtstag mit vielen Erinnerungen an den Verein gefeiert.

An die Jahre 1994 und 1995 denkt Vlatko Glavas immer gern zurück. Zwei Aufstiege mit der Fortuna, erst nach erfolgreicher Aufstiegsrunde von der damals drittklassigen Oberliga in die Zweite Liga, dann sogar zum 100. Vereinsgeburtstag zurück in die Bundesliga – das waren einfach Augenblicke, die man niemals vergisst. Ganz besonders den 18. Juni 1995, als Glavas beim entscheidenden 2:0-Erfolg beim Chemnitzer FC beide Treffer der Düsseldorfer erzielte und einen Jubeltaumel unter den 7000 mitgereisten Fans auslöste.

„Es war ein unglaublicher Moment“, sagte Glavas unlängst in einem Gespräch mit unserer Redaktion. „So viele Fortuna-Fans, und alle waren überglücklich. Genau so wie wir.“ Jetzt durfte Vlatko Glavas, der damals als Außenstürmer nicht nur wegen seiner Treffer eine herausragende Rolle spielte, wieder einen unvergesslichen Moment erleben, allerdings rein privater Natur: Er feierte seinen 60. Geburtstag.

Zwar waren es nicht wieder 7000, die zur Feier in sein Haus in Bugojno in seiner Heimat Bosnien-Herzegowina gekommen waren, aber doch immerhin 80 Freunde und Verwandte. Und darunter waren auch einige aus Düsseldorf und Umgebung, denn den Kontakt ins Rheinland hat Glavas nie verloren. Schließlich bindet ihn ja auch vieles an diese Region. Familiär, weil Sohn Antonio mit seiner Frau Ida ebenso hier lebt wie Tochter Nina – Opa ist er hier inzwischen auch längst geworden. Und dann ist da ja noch die Fortuna, deren Spiele er gern besucht und in deren Traditionsmannschaft er spielt, wann immer es geht.

Eines der schönsten Geschenke: das aktuelle Fortuna-Trikot. Foto: Glavas

Kein Wunder also, dass sein immer noch geliebter Ex-Klub auch bei der Feier zum Sechzigsten eine große Rolle spielte. In den Gesprächen sowieso, aber auch mit einer prächtigen Torte, auf der ein großes F95-Logo prangte. Zudem durfte sich der Jubilar über ein aktuelles Fortuna-Trikot als Geschenk freuen. Aufdruck natürlich sein Name – aber nicht wie 1994 und 1995 mit „seiner“ Nummer 7, sondern mit der 60 hinten drauf. Natürlich wurde es sofort angezogen.

Zu Hause in Bosnien ist Glavas immer noch ein Prominenter. Politisch, weil er für die Mitte-Links-Partei Demokratska Fronta im Staatsparlament sitzt, sportlich, weil er ein gefragter Fußballexperte im bosnischen Fernsehen ist.

Vlatko Glavas‘ wohl größter Moment im F95-Dress: sein Kopfballtor zum 2:0 gegen den Chemnitzer Torhüter Alexander Kunze. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH