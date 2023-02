Talent des 1. FC Köln Bei diesem Stürmer blitzte Fortuna ab

Über einen zu stressigen Arbeitsalltag kann sich Tim Lemperle in diesem Jahr nicht beklagen. Natürlich macht die Trainingsarbeit keinen unerheblichen Teil seiner Beschäftigung aus, doch entscheidend sind nun einmal allein die Einsatzzeiten – und da kommt der junge Angreifer des 1. FC Köln eben nur auf 49 Minuten in sechs Spielen. Trotz fehlender Perspektive hat der 21-Jährige am Mittwoch seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in der Domstadt verlängert.