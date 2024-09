Bei Heimspiel von Fortuna gegen Hannover Diesen Zwischenfall hat es in der Arena gegeben

Und so war es am Ende nur maximal eine kurze Irritation ohne Schaden. In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Probleme mit dem Warnsystem in dem Stadion gegeben. Durch die Fehlalarme mussten wiederholt die Einsatzkräfte nach Stockum ausrücken. Diese Probleme sind indes mittlerweile in den Griff bekommen worden. Bleibt abzuwarten, woran es am vergangenen Freitag gelegen hat.