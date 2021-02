Hannover-Angreifer doch im Kader : „Wunderheilung“ von Ex-Fortune Ducksch

Update Hannover/Düsseldorf Ein Wiedersehen mit Marvin Ducksch galt am Sonntag beim Spiel gegen Hannover 96 in der Arena als unwahrscheinlich. Der 26-Jährige war einmal der Rekordtransfer von Fortuna, bleibenden Eindruck konnte er allerdings nicht hinterlassen. Warum es nun doch mit einem Einsatz klappen könnte.

Dort war seine Bilanz recht überschaubar. In 16 Partien lief er auf, schoss aber nur ein Tor. In den letzten drei Saisonspielen gehörte er nicht einmal zum Kader. Friedhelm Funkel konnte mit ihm als Spielertyp nicht besonders viel anfangen.

Doch trotz seines Scheiterns in Düsseldorf ist Ducksch als Stürmer interessant. Bei Holstein Kiel , seiner vorangegangenen Leihstation, konnte er den Nachweis seiner Klasse erbringen. Ducksch hat bei Borussia Dortmund eine hervorragende Ausbildung genossen und als Leihgabe des FC St. Pauli den krassen Außenseiter Kiel mit seinen 18 Treffern beinahe in die erste Liga geschossen. Schließlich zog es ihn von Düsseldorf zu Hannover 96 .

Am Sonntag kann er an alter Wirkungsstätte noch einmal seine Visitenkarte hinterlegen. Die Offensivkraft ist an diesem 22. Spieltag mit seinem aktuellen Arbeitgeber nach Düsseldorf in die Arena gereist. Gegen den SC Paderborn (0:0) war der 26-Jährige schon in der 53. Minute mit Problemen ausgewechselt worden. Nun die Diagnose: Der Torjäger hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und sollte mindestens drei Wochen ausfallen.