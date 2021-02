Neuling bei Fortuna-Gegner : Vom Bootsflüchtling zum Hannoveraner Hoffnungsträger

Moussa Doumbouya (l.). Foto: imago images/Joachim Sielski/Joachim Sielski via www.imago-images.de

Düsseldorf Moussa Doumbouya arbeitete bis vor wenigen Monaten noch als Dachdecker. Nun schraubt er Hörgeräte bei Hannover-Boss Martin Kind zusammen. Der Bootsflüchtling aus Guinea hat bisher noch keinen Einsatz bei den Profis gehabt. Gegen Fortuna könnte sich das ändern.

Hannover 96 hat in dieser Saison bisher 31 Treffer erzielt. Rund ein Drittel davon gehen auf das Konto des Ex-Düsseldorfers Marvin Ducksch. Pech für ihn: Mit einem Muskelfaserriss fällt er in den kommenden Wochen aus. Hendrik Weydant fällt im Angriff ebenfalls für das Spiel bei Fortuna am Sonntag aus. Bei den Niedersachsen wird deshalb seit Tagen hartnäckig spekuliert, ob ein Neuling zum Einsatz kommen könnte.

Die Rede ist von Moussa Doumbouya. Zweitligist Hannover hatte ihn erst im vergangenen Jahr vom Dach geholt. Im vergangenen Jahr brach er seine Lehre als Dachdecker ab, der 23-Jährige wechselte als Auszubildender in die Hörgerätefirma von 96-Boss Martin Kind.

Doumbouya war als Flüchtling mit dem Boot über Libyen ins Land gekommen. Der Mann aus Guinea spielt jetzt im zweiten Jahr für die U23 von 96. Die Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, war sowohl für das hoffnungsvolle Fußballtalent als auch den Verein kompliziert, wie der „Sportbuzzer“ berichtet.

Bei Hannover sollte er eigentlich in der Regionalliga Spielpraxis bekommen. So unterschrieb er erneut einen Amateurvertrag, der bis Ende Juni läuft – mit einem Profivertrag wäre er als Nicht-EU-Ausländer in der Regionalliga nicht spielberechtigt gewesen.

Durch Corona sind diese Pläne aber durchkreuzt worden, denn die vierte Liga spielt seit Mitte Oktober überhaupt nicht mehr – er kam letztmals am 7. Oktober gegen Jeddeloh zum Einsatz. „Wir wissen nicht, wie es im Wettkampf sein wird“, sagt Hannover-Trainer Kenan Kocak. „Das realistisch einzuschätzen, ist schwer. Die zweite Liga ist was anderes als Training.“ Sehr gut möglich, dass er es gegen Düsseldorf in der Praxis ausprobiert.

Bei Hannover hält man jedenfalls große Stücke auf ihn. Berater von Doumbouya ist Ex-Profi Altin Lala. Er sagt: „Moussa hat das Zeug, es bis ganz nach oben zu schaffen.“

