Das sind die fünf Kandidaten Wählen Sie den Fortuna-Spieler des Monats Februar

Emmanuel Iyoha Aus der Not geboren, musste der 25-Jährige in den zurückliegenden Spielen als Linksverteidiger agieren. Zur Überraschung vieler konnte der gebürtige Düsseldorfer dabei überzeugen. Immer wieder schaltete er sich vielversprechend in die Offensivbemühungen seiner Mannschaft ein, auch weil Thioune ihm durch sein System die nötige Absicherung dafür gab. Man merkte ihm zwar die fehlende defensive Ausbildung an, doch durch seine Schnelligkeit und eine hohe Laufbereitschaft konnte er das in weiten Teilen kaschieren.