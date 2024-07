Ulf Blecker im Einsatz Wie aus dem Fortuna-Teamarzt der Europa-Doc wurde

Es ist ja nun beileibe nicht so, dass Ulf Blecker nicht genug zu tun hätte. Wenn man sich mit dem Mannschaftsarzt der Fortuna und der DEG zum Gespräch trifft, vergeht kaum eine Minute, in der nicht sein Handy brummt. Er ist dann zwar viel zu höflich, um dranzugehen – aber mit einem verstohlenen Blick kann man feststellen, dass da manch prominenter Name nach ihm verlangt.