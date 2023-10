Für den Freitagabend hatte die Deutsche Fußball-Liga nun so ziemlich das genaue Gegenteil für die Düsseldorfer angesetzt: Zweitliga-Gastspiel beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig. Bei einem kriselnden Klub also, der gerade erst seinen Trainer Jens Härtel gefeuert hat. Ab 18.45 Uhr rollt der Ball im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße, 15 Minuten verspätet, weil viele Fans im Stau standen. Auf Seiten der Gäste fehlen neben dem langzeitverletzten Kapitän Andre Hoffmann (Schulter-OP) auch die grippekranken Marcel Sobottka und Isak Johannesson sowie Daniel Ginczek, der an muskulären Problemen laboriert.