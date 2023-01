Abwehrspieler wieder völlig fit Bei dieser Frage ist Fortunas Zimmermann ganz Diplomat

Bleibt also noch die Frage, auf welcher Position sich Zimmermann am liebsten sieht. In der Innenverteidigung? Im defensiven Mittelfeld? Als Rechtsverteidiger in einer Viererkette? Oder doch als alleiniger Schienenspieler in einem 3-4-1-2-System? Da bleibt er ganz diplomatisch. „Da, wo der Trainer mich hinstellt, da spiele ich“, sagt er grinsend. „Letztlich ist es mir dann egal, ob ich Innenverteidiger oder außen spiele. Ich will spielen und dabei mein Bestmögliches geben für die Mannschaft.“