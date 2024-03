Fan-Idee für Fortuna-Verbleib Dieses Problem gibt es bei der großen Spendenaktion für Christos Tzolis

Er ist der Topscorer bei Fortuna. Mit Griechenland will er in diesen Tagen die EM-Endrunde erreichen. In Düsseldorf hat er ebenfalls große Ziele. Aber ist Norwich-Leihgabe Christos Tzolis beim Klub am Ende der Saison zu halten? Die Fans sind dafür kreativ geworden und haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen.