Auf dem Transfermarkt : Welches Umdenken bei Fortuna nun stattgefunden hat

Analyse Düsseldorf Noch in der vergangenen Saison war bei Fortuna die eine spezielle Marschrichtung ausgegeben worden, auf welche Spieler man verstärkt setzen wolle. Doch offenbar traut man dem eigenen Kurs nicht so recht. In dieser Transferperiode wurde vieles davon über den Haufen geworfen. Was das für Probleme mit sich bringt.