Düsseldorf zu Gast in Leverkusen : So würden wir die Fortuna aufstellen

So würden wir die Fortuna aufstellen

Düsseldorf zu Gast in Leverkusen

Düsseldorf Außer Zack Steffen und Kenan Karaman sind alle Fortunen fit. Trainer Friedhelm Funkel steht vor schweren Personalentscheidungen. Unsere Reporter haben ein paar Vorschläge.

Jolitz’ Fortuna-Elf Friedhelm Funkel hat sich bereits öffentlich festgelegt, dass er erneut Florian Kastenmeier ins Tor stellen wird - da diese Rubrik aber "So würden wir aufstellen" heißt, sind die Gedanken ja frei, und folglich wäre es sinnvoll, Michael Rensing das Gehäuse hüten zu lassen. Wenn er fit genug ist, auf der Bank zu sitzen, ist er auch fit genug zu spielen, und mit seiner Erfahrung wäre er genau der Richtige im harten Abstiegskampf. Vor dem Keeper wären zwei Vierketten das beste Mittel, einerseits den gefährlichen Leverkusener Angreifern nicht zu viel Raum zu geben, andererseits aber selbst ausreichend die Initiative zu ergreifen.

Das 4-4-2-System eröffnet Dawid Kownacki auch endlich die Möglichkeit, neben Rouwen Hennings in der Zentrale zu spielen, wo er viel wirkungsvoller agieren könnte als auf dem linken Flügel. Dieser wird mit Niko Gießelmann und Markus Suttner ebenso doppelt besetzt wie der rechte mit Matthias Zimmermann und Erik Thommy. Adam Bodzek, der in der Beurteilung des Bremen-Spiels meist viel zu schlecht wegkam, bildet die dringend notwendige Absicherung des kreativen Kopfs Kevin Stöger in der Mittelfeldzentrale.