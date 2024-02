Im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen So reagiert Fortuna auf das Hammerlos im DFB-Pokal

In dieser Saison gab es schon so einige Moment, in denen Fortuna über sich hinausgewachsen ist. In denen niemand auch nur einen Cent auf die Düsseldorfer gesetzt hätte. Und am Ende stand man als Sieger da. Zuletzt ist so ein magischer Moment im Viertelfinale des DFB-Pokals gelungen. Der FC St. Pauli war hoch favorisiert als Spitzenreiter der Zweiten Liga – doch Fortuna hat sich schließlich im Elfmeterschießen durchgesetzt.