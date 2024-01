Winter-Vorbereitung in Marbella gestartet Das sind die größten Baustellen von Fortuna im Trainingslager

Es gibt gewiss schlimmere Schicksale, als sich im Winter 2024 in Marbella auf seine Arbeit in Deutschland vorbereiten zu müssen. Seit Dienstag residiert Zweitligist Fortuna im Vier-Sterne-Hotel Melia Banus an der Costa del Sol. Wie bereits im Vorjahr gibt es dort für die Mannschaft von Daniel Thioune die optimalen Bedingungen, um am Großen und Ganzen zu arbeiten. Dazu kurze Wege und die Möglichkeit, gegen Top-Gegner wie Borussia Dortmund zu testen.