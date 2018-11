Vor Auswärtsspiel beim FC Bayern: Fortuna bangt um Abwehrchef Ayhan

Düsseldorf Fortuna bangt vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern am Samstag um den Einsatz von Kaan Ayhan. Der Abwehrchef kehrte angeschlagen von der Länderspielreise zurück. Erst am Freitag soll sich entscheiden, ob der 24-Jährige mit nach München fährt.

Fortuna Düsseldorf geht personell geschwächt in das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Der Aufsteiger und Tabellen-Vorletzte muss am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) weiterhin auf Abwehrspieler Marcel Sobottka (Patellasehnenreizung) und André Hoffmann (Gehirnerschütterung) verzichten. Zudem bangt Trainer Friedhelm Funkel um den Einsatz von Innenverteidiger Kaan Ayhan, der von den Länderspielen der Türkei mit einer Zehenverletzung zurückkehrte. „Wir entscheiden am Freitag, ob er mit nach München fährt“, sagte Funkel am Donnerstag.