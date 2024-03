Fans vor schwieriger Anreise Warum vor Fortunas Heimspiel gegen HSV ein Verkehrschaos droht

Denn am Montag kündigte die Lokführergewerkschaft erneute Streiks im Bahnverkehr an, die erst am Spieltag selbst um 13.00 Uhr enden sollen. In den vergangenen Monaten lief der Betrieb nach Beendigung der Streiks meist erst schleppend an, so dass sich die Auswirkungen der Arbeitsniederlegung bis in den Abend ziehen dürften. Für viele HSV-Fans könnte es nun eng werden, rechtzeitig zum Anpfiff der Partie auf ihren Plätzen in der Arena zu sein.