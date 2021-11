In Rumänien ein Musikstar : Sie unterstützt Nedelcu nach Flop-Start bei Fortuna

Foto: Gabriela/Aza Gabriela /Instagram 52 Bilder Das ist die Freundin von Fortuna-Profi Nedelcu

Düsseldorf/Bukarest Sie ist in Rumänien ein Musikstar. Er ist Bankdrücker bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Ihr folgen Hunderttausende bei TikTok und Instagram. Er würde sich freuen, wenn er mal wieder ein „Like“ von seinem Cheftrainer bekäme. Wir stellen das Promi-Paar beim Zweitligisten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie konnte sich wegen ihrer Stimme durchsetzen. Ihr Aussehen spielte bei diesem Gesangswettbewerb keine Rolle. Bei der rumänischen Version von „The Voice“ kam sie bis in Halbfinale. Das Besondere an dem Format: In der ersten Runde sehen die Juroren die Kandidaten nicht, entscheiden alleine danach, was sie gehört haben. Ganz generell kann man aber wohl nicht verleugnen, dass es im Leben von Aza Gabriela ganz oft darum geht, dass sie sich ins rechte Licht setzt.

Seit 2019 ist Dragos Nedelcu der Mann an ihrer Seite. Die beiden sind eines der Promi-Paare in ihrem Heimatland. Sie ist 22, er 24. Beiden träumen davon, den ganz großen Durchbruch zu schaffen – auch über die Landesgrenzen von Rumänien hinaus. Nedelcu hat dafür den Schritt aus Bukarest nach Düsseldorf gewagt. Im Sommer wurde er im Transferendspurt als Unterstützung in der Innenverteidigung verpflichtet.

Doch bei seinen bisherigen Auftritten konnte er nicht überzeugen – was sehr wahrscheinlich auch daran liegt, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist. Eigentlich ist er im defensiven Mittelfeld zu Hause, wo er auch in der Regel in der Nationalmannschaft eingesetzt wird. Andere bekommen in Düsseldorf den Vorzug vor ihm. Eher unwahrscheinlich, dass Fortuna die Kaufoption Ende der Saison ziehen wird, um ihn fest zu verpflichten.

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf bei Dynamo Dresden aussehen

Für Nedelcu gewiss keine einfache Zeit weit weg von seiner Heimat. Doch er kann sich der Unterstützung seiner Partnerin gewiss sein. Die verfolgt ganz genau, was er im Rheinland macht. Er versucht, sie so oft es geht zu sehen. Kurz nach seiner Ankunft hatte Nedelcu gesagt: „Es ging alles zu schnell, um schon eine Wohnung zu finden, deshalb bin ich erst einmal alleine in Düsseldorf. Aber meine Freundin will in absehbarer Zeit nachkommen.“ Aus diesem Plan ist bisher allerdings noch nichts geworden.

Doch auch aus der Distanz sind die beiden vereint. Sie ist bekennender Fußball-Fan. „Ich bin zu vielen Fußballspielen gegangen. Ich habe gesehen, wie die Fans der Mannschaften jeden Moment wie auf dem Spielfeld mitleben und ihr Team bis zum Ende der 90 Minuten unterstützt haben“, sagte die Künstlerin dem rumänisches Portal „ProSport“. „Die Fans von Steaua waren während des gesamten Spiels bei der Mannschaft, unabhängig vom Ergebnis auf dem Spielfeld.“

In Düsseldorf sieht das nicht anders aus. Und sicherlich würde sich auch kein Fan der Fortuna dagegen wehren, wenn Dragos Nedelcu in der Landeshauptstadt doch noch der Durchbruch gelingen würde.

(gic)