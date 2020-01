Mittelfeldspieler zeigt Engagement : Barkok nimmt die Herausforderung in Fortunas U23 an

Barkok nimmt die Herausforderung in Fortunas U23 an

Düsseldorf Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Platz im Kader des Bundesliga-Teams vorerst verloren. Doch er zeigt eine beachtliche Reaktion darauf: Beim 2:2 der U23 in Bonn überragt Barkok und erzielt beide Treffer.

Das Glück ist bislang nur ein unsteter Begleiter Aymen Barkoks. Anderthalb Jahre sind seit dem Beginn seiner Leihe von Eintracht Frankfurt zu Fortuna vergangen, und immer wieder hindern Verletzungen den 21-Jährigen am Durchbruch. In der Hinrunde der Vorsaison plagten den talentierten Mittelfeldspieler muskuläre Probleme, nur wenige Tage vor dem Start der laufenden Spielzeit erlitt er im Testspiel gegen den TSV Krefeld-Bockum eine Schultereckgelenksprengung. Doch Barkok ist ein Kämpfer, und als solchen wirft ihn kein Rückschlag nachhaltig aus der Bahn.

Am Sonntagnachmittag steht der gebürtige Frankfurter in der Interviewzone des Sportparks Nord in Bonn. Mit Fortunas Regionalliga-Team hat er wenige Augenblicke zuvor in der ehemaligen Bundeshauptstadt einen 0:2-Rückstand ausgeglichen und mit seinem Doppelpack – ein prächtig herausgespieltes Tor und ein Strafstoß in letzter Sekunde – den Löwenanteil zum verdienten Remis beigetragen. Im Brustton der Überzeugung sagt er: „Meine Zeit wird auf jeden Fall kommen. Davon bin ich überzeugt.“ Der unbändige Wille und seine positive Lebenseinstellung sind sein großes Faustpfand.