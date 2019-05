Leihe mit Kaufoption : Barkok bleibt bei Fortuna

Aymen Barkok im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf glaubt an des Potential von Aymen Barkok. Deshalb wird der 20-Jährige ein weiteres Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen – mit Kaufoption.

In Ansätzen hat Aymen Barkok schon gezeigt, welches Potential in ihm schlummert. Der große Duchbruch gelang dem 20-Jährigen – auch aufgrund von Verletzungen – im ersten Jahr bei Fortuna aber noch nicht. Nun bekommt Barkok eine weitere Chance in der Fußball-Bundesliga bei den Düsseldorfern. Er wird ein weiteres Jahr von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Nach Informationen unserer Redaktion bleibt auch die Kaufoption erhalten. Dem Vernehmen nach soll diese bei rund fünf Millionen Euro liegen. „Ich freue mich, nach dem Klassenerhalt auch in der kommenden Saison für die Fortuna auf dem Platz zu stehen“, ließ Barkok mitteilen. „Leider hatte ich meinem ersten Jahr hier mit einigen Verletzungen zu kämpfen, sodass für mich klar war, dass ich Düsseldorf so nicht verlassen möchte.“

Barkok kam in der laufenden Saison zu nur elf Einsätzen in der Liga, spielte nur beim 4:0 auf Schalke und beim 1:4 gegen Bayern München in der Rückrunde die kompletten 90 Minuten durch. So reichte es nur zu insgesamt 496 Spielminuten, in denen der gebürtige Frankfurter mit Ballsicherheit, Übersicht und feiner Technik überzeugte, manchmal aber auch phlegmatisch wirkte.

„Aymen Barkok ist ein sehr talentierter und technisch starker Mittelfeldspieler“, ließ Sportvorstand Lutz Pfannenstiel mitteilen. „Wir sind glücklich, ihn auch in der nächsten Saison in unserer Mannschaft zu haben. Das letzte Jahr war für Aymen aufgrund von einigen Verletzungen nicht ganz einfach. Er hat sich aber immer wieder zurückgekämpft und bereits in der Rückrunde gezeigt, wie wichtig er auch in der kommenden Spielzeit für uns sein kann.“

Die Hinrunde verlief für Barkok jedenfalls so gar nicht nach Plan. Eine Innenbandverletzung stoppte ihn bereits in der Vorbereitung. Weitere Blessuren sorgten dafür, dass der Sohn marokkanischer Eltern nur auf 57 Minuten Spielzeit in der Hinrunde kam. 45 davon in der Partie bei seinem Herzensverein Eintracht Frankfurt, mit dem er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal gewann. Barkok kam bei der Diva vom Main zur Halbzeit beim Stand von 0:3 ins Spiel, ging bei der schlechtesten Fortuna-Leistung mit dem gesamten Team unter. Am Ende hieß es 1:7.