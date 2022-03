DFL verweigert Zustimmung : Ein Corona-Fall zu wenig – Fortuna muss wohl in Paderborn antreten

Ein Corona-Fall zu wenig – Fortuna muss wohl in Paderborn antreten

Update Frankfurt/Düsseldorf Nach 14 bestätigten Corona-Fällen hat Fortuna die Notbremse gezogen und bei der DFL die Verlegung der Partie beim SC Paderborn beantragt. Der Zweitligist konnte nach eigenem Bekunden nicht mehr ausreichend spielfähige Akteure für das Auswärtsspiel aufbieten. Die DFL sieht das anders.

Die Partie von Fortuna beim SC Paderborn wird nach jetzigem Stand nicht verlegt. Nach Informationen unserer Redaktion fehlt aktuell ein weiterer positiver Corona-Fall. Die Ergebnisse der PCR-Testungen am heutigen Tag stehen allerdings noch aus. Sollte sich daraus ein weiterer Fall ergeben, dürfte die DFL die Sachlagezugunstenn der Rheinländer entscheiden. Zuerst hatte „D.Sports“ darüber berichtet.

Eine Corona-Welle hat die Düsseldorfer erwischt – 14 Profis stehen deshalb derzeit nicht zur Verfügung. Sportvorstand Klaus Allofs sagte am Donnerstag: „Aufgrund der hohen Zahl an corona-bedingten Ausfällen befinden wir uns in einem ständigen Austausch mit der DFL. Wir haben nun beantragt, das Spiel zu verlegen. Wir hoffen, dass es allen Betroffenen weiter gut geht und dass keine weiteren Corona-Fälle dazukommen.“ Die Aufforderung, den Antrag zu stellen, sei explizit von der DFL gekommen. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass der Verband entsprechend einer Verlegung zustimmen wird.