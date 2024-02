Innenverteidiger im Fokus So ordnet Fortuna-Trainer Thioune die Aussetzer von Joshua Quarshie ein

Joshua Quarshie wäre in dieser Sekunde vermutlich am liebsten im Boden versunken. Irgendwie hatte Fortunas junger Innenverteidiger den hinter ihm postierten Jerome Gondorf übersehen – und so schlug sein Versuch, den Ball nach hinten wegzuköpfen, fehl, und der 20 Zentimeter kleinere Kapitän des Karlsruher SC nickte zum 1:1 ein. Ein bitterer Augenblick, der am Ende mitentscheidend dafür war, dass es am vergangenen Samstag nur zu einem 2:2 reichte.