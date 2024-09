Wichtiger Baustein der Transferpolitik So kämpft Fortuna um ihre eigenen Talente

Wer in den vergangenen Jahren die Transferstrategien von Fortuna beobachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass der Zweitligist vor allem Zugänge präsentiert, die ablösefrei oder als Leihspieler an den Rhein wechseln. Und selbst wenn die Düsseldorfer – wie in der am vergangenen Freitag zu Ende gegangenen Transferperiode – ein Einnahmeplus erwirtschaften können, weichen sie von dieser Strategie selten ab.