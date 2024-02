3:4-Pleite in Paderborn Aus diesen Fehlern muss Fortuna schnell lernen

Im Prinzip dürfte den allermeisten wohl klar gewesen sein, dass Fortuna nicht viel holen würde beim SC Paderborn. Erfahrungswerte aus den jüngeren Auftritten in Ostwestfalen, aber auch so ein Gefühl nach der Pokalsensation am vergangenen Mittwoch beim FC St. Pauli verbunden mit dem Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs. Ein großartiger Erfolg nach 28 Jahren. Doch der Spielplan der DFL kennt keine Verschnaufpause für Genießer.