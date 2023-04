Nach Remis in Bielefeld Aus diesen Gründen hat Fortuna den Aufstieg verpasst*

Es gibt nicht diesen einen Moment in einer Saison, der für Erfolg oder Misserfolg entscheidend ist. Es ist ein schleichender Prozess aus dem aus ganz viel Hoffnung oft Ernüchterung herausspringt. So oder ähnlich war es auch diese Saison bei Fortuna. Die Düsseldorfer haben nicht als erklärtes Ziel ausgegeben, unter allen Umständen die Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren. Und doch war hinter den Kulissen die Hoffnung deutlich ausgeprägt, schon mindestens einen Schritt weiter in der Entwicklung zu sein.