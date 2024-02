Thioune beginnt zu hadern Aus diesen Gründen hat Fortuna gegen Elversberg nicht gewonnen

Analyse | Düsseldorf · Ihre große Überlegenheit in der ersten Hälfte konnten die Düsseldorfer gegen Elversberg nur in einen Treffer umwandeln. Zu wenig, um am Ende die ersten drei Punkte des Jahres einzufahren. Woran Fortuna – zum Teil mal wieder – gescheitert ist.

11.02.2024 , 18:02 Uhr

