Kaum zu glauben Aus diesem Grund steht Thioune bei Fortuna-Heimspielen immer

In Düsseldorf ist der Pattex-Stuhl Kult. Die Geschichte des Sitzmöbels geht zurück in die 1990er Jahre. Das Modell erinnerte damals noch an einen Regiestuhl. Das passte zu Trainer Aleksandar Ristic, ein Großmeister theatralischer Mimik und wildem Herumgefuchtele. Er klebte übrigens nicht an seinem Stuhl, zumindest während er die Linienrichter damals noch im Rheinstadion mit Bonbons versorgte.