Trotz dreifacher Profi-Unterstützung Aus diesem Grund hat Fortunas U23 in Rödinghausen verloren

Jens Langeneke muss am Samstagnachmittag ein Déjà-vu gehabt haben. In seiner vierten Partie als Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern war es bereits die zweite Niederlage in den Schlussminuten. Wie schon bei seinem Debüt gegen den Wuppertaler SV (2:3) waren Langeneke und seine Mannschaft eigentlich auf Augenhöhe mit dem SV Rödinghausen und hätten sich ein Unentschieden verdient. Doch letztlich ging die Partie in Ostwestfalen vor 380 Zuschauern aufgrund eines Treffers von Ole Hoch in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren.