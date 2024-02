Kein Stimmungsboykott, keine Tennisbälle Aus diesem Grund beteiligen sich die Fortuna-Fans nicht am Protest gegen die DFL

Düsseldorf · Die Fans von Hertha BSC und vom SC Paderborn haben am Wochenende mit Tennisball-Würfen gegen die Öffnung der DFL für Investoren protestiert. Anhänger anderer Vereine schweigen in den ersten zwölf Minuten einer jeden Partie. Die Fortuna-Ultras beteiligen sich an den Aktionen bislang nicht. Warum?

07.02.2024 , 07:03 Uhr

Diese Fanfreundschaften pflegt Fortuna mit anderen Vereinen 34 Bilder Foto: Frederic Scheidemann