Strenge Hygienevorschriften wegen Corona : Fortunas Angst vor der Delta-Variante

Bad Leonfelden In Österreich sind bereits zum 1. Juli viele Restriktionen wegen der Corona-Pandemie gefallen. Unter anderem muss in vielen öffentlichen Gebäuden kein Mundschutz getragen werden – in der Öffentlichkeit erst recht nicht. Warum für die Fortuna-Profis andere Regeln gelten.