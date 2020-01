Am Freitag gegen Werder : Auftaktspiele sind bei Fortuna oft richtungsweisend

Am Freitag gegen Werder

Düsseldorf Fortuna startet am Samstag gegen Bremen ins neue Fußballjahr. In der Vergangenheit waren die Jahres-Auftaktpartien oft schon wichtige Wegweiser.

Es geht wieder los in der Fußball-Bundesliga, und für Fortuna steht gleich eine richtungweisende Partie auf dem Programm. Am Samstag um 15.30 Uhr kommt Werder Bremen in die Arena, und die Hanseaten stehen als Vorletzter einen Zähler hinter ihrem Tabellennachbar Fortuna. Zuletzt fielen die Düsseldorfer Ergebnisse bei ihrem Start ins jeweilige neue Jahr sehr unterschiedlich aus – und oft genug gaben sie schon gute Hinweise für den weiteren Saisonverlauf.