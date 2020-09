Auftakt beim Hamburger SV : Fortuna spielt vor 1000 Zuschauern

Hamburg/Düsseldorf Ab dem Wochenende sind wieder Zuschauer in den Bundesligastadien erlaubt – bis zu 20 Prozent der Kapazität. Fortuna wird beim Hamburger SV am Freitag aber nur vor 1000 Zuschauern spielen. Das bestätigte der Klub.

Eigentlich passen 57.000 Zuschauer in das Volksparkstadion in Hamburg. Und in normalen Zeiten wäre es durchaus möglich, dass zum Zweitliga-Auftakt gegen Fortuna am Freitag (18.30 Uhr, Live-Ticker) diese Zahl zumindest annähernd erreicht werden würde. Doch die Corona-Pandemie verhindert solch ein Spektakel. Immerhin: Das Spiel muss nicht komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. 1000 Zuschauer werden live dabei sein. Das bestätigte der HSV am Freitag.