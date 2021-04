Kostenpflichtiger Inhalt: Pro & Contra : Aufstiegstraum geplatzt - soll Fortuna jetzt auf die Jugend setzen?

Jamil Siebert (l.) und Christoph Klarer. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Der Traum vom Aufstieg ist für Fortuna so gut wie ausgeträumt. Sollte Trainer Uwe Rösler also nur noch Profis aufstellen, die auch in der kommenden Saison für die Düsseldorfer spielen? Und zudem verstärkt junge Akteure einsetzen? Ein Pro und Contra.