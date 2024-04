„Jede Partie angehen wie ein Finale“ Starker Appelkamp hat einen Plan für den Fortuna-Aufstieg

Als sich Emmanuel Iyoha über die linke Seite durchtankte und zur Flanke ansetzte, brachte sich Shinta Appelkamp an der Kante des Fünfmeterraums vorsichtshalber schon einmal in Stellung. Dass der Ball am Ende tatsächlich bis zu ihm vordringen würde, war da noch gar nicht klar. Schließlich stand nicht nur Vincent Vermeij zwischen ihm und Iyoha, sondern auch eine ganze Reihe an gegnerischen Verteidigern. So wurde die Kugel noch abgefälscht, ehe sie bei Appelkamp landete und von dessen Hüfte auf den Fuß von Felix Klaus flog, um Sekundenbruchteile später zur Fortuna-Führung im Netz zu zappeln.