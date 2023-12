Nach 5:0-Ausrufezeichen in Nürnberg Was Fortuna jetzt für den nächsten Schritt braucht

In Nürnberg sind schon so manche Träume von Fortuna geplatzt. Das Frankenland – bisher ist es oft ein sehr tristes Pflaster für die Düsseldorfer gewesen. Doch am Samstag haben sie mit dem 5:0-Sieg beim „Club“ ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, und zwar an die gesamte Liga. Denn das Team von Daniel Thioune lässt nicht locker.