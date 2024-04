Vor dem Braunschweig-Spiel Warum Fortuna-Trainer Thioune nichts vom Aufstiegs-„Traum“ hören möchte

Nun hat die Eintracht, bei allem Respekt, jedoch keinen Florian Wirtz und keinen Jeremie Frimpong, um solche Fehler zu bestrafen. „Wir sind schon ein bisschen was gelaufen in Leverkusen, und die meiste Zeit hinterher“, sagt er voller Anerkennung für Bayer, als er auf die körperlichen Belastungen des Halbfinales angesprochen wird. Es war eben eindeutig weit mehr die Stärke des Gegners als eigene Fehler, was am Mittwoch entscheidend war. Dennoch möchte der 49-Jährige seine Fortuna etwas weniger naiv und dafür mit mehr Konsequenz sehen.