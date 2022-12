Fortunas Aufsichtsratschef Borgerding „Bei Umsatzverlusten werden die Spieler deutlich weniger verdienen“

...finanzielle Herausforderungen: „Wir müssen in unserer Aufsichtsfunktion ganz genau in die Zahlen schauen, die uns vom Vorstand vorgelegt werden: Wie werden die nächsten Jahre angegangen, was können wir uns leisten, welche Spieler nehmen wir wie unter Vertrag? Früher war es so, dass das Risiko nur beim Verein lag. Durch die Corona-Pandemie ist es so, dass Spielerverträge so angepasst werden, dass bei Umsatzverlusten die Spieler auch deutlich weniger verdienen. Das ist eine Risikoteilung zwischen Verein und Spieler, die es in der Vergangenheit nicht gab. Da gibt es also viele Hebel, mit denen wir in unserer Kontrollfunktion genau hinschauen und bei Investments jeden Euro zweimal umdrehen.“