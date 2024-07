Tim Greiner Mai und Ipswich Ein Fortuna-Aufsichtsrat auf Herrentour in die Vergangenheit

Wer kennt sie nicht, die zweite Strophe des legendären Altbierlieds? „Machen wir 'ne Herrentour an die schöne Ahr“, heißt es darin – und etwas ganz Ähnliches hat in diesen Tagen auch Tim Greiner Mai auf dem Programm. Nur, dass die Herrentour von Fortunas Aufsichtsratsmitglied nicht an die schöne Ahr, sondern an den schönen Orwell geht. So heißt der Fluss in der englischen Provinz East Anglia, der in die Nordsee mündet und an dem die Stadt Ipswich liegt.