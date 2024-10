Trainer Thioune schätzt ein Auf welchem Stand Fortuna-Profi Vermeij nach seiner Verletzung ist

„Bei Vincent ist es rund vier Monate her, dass er ein Trikot 60 Minuten lang an hatte gegen den VfL Bochum. Danach war gar keine Vorbereitung, gar kein Testspiel“, sagte Daniel Thioune über seinen Schützling und ergänzte: „Die Kadernominierung gegen Köln ergab sich, dass Dzenan Pejcinovic verletzt ist. Wir brauchten Vincent in dem Spiel. Wie nah dran er ist, das hat er gezeigt und hat uns noch etwas gegeben und die Innenverteidiger gebunden.“