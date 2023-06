Mit riesigem Vorsprung Dieser Profi ist Fortunas Social-Media-König

Nochmals in einer anderen Liga spielt Andre Hoffmann, der freilich auch schon jahrelang in Düsseldorf aktiv ist und als Kapitän selbstverständlich viel stärker in der Öffentlichkeit steht als andere Teamkollegen. So darf sich der gebürtige Essener, der seinen Vertrag bei Fortuna erst jüngst verlängert hat, über 25.000 Follower freuen.